МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Чистая прибыль холдинга "Россети" за первое полугодие текущего года по МСФО выросла по сравнению с годом ранее на 15% — до 68 млрд рублей, говорится в сообщении компании. EBITDA составила 167,7 млрд рублей, что на 14,3% выше показателя января-июня прошлого года.

Консолидированная выручка группы превысила 500 млрд рублей, показав рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В отчетном периоде "Россети" продолжили продвижение законодательных инициатив, принятие которых положительно отражается на финансово-экономических показателей всего электросетевого комплекса", — отмечают "Россети".

В марте предложения компании по установлению долгосрочных тарифов для сетевых предприятий, совершенствованию системы оплаты льготного технологического присоединения, оплате потребителями неиспользуемого резерва мощности и дифференциации тарифов ФСК были поддержаны вице-премьером Дмитрием Козаком, а в июне глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров обеспечить их скорейшее принятие.

В начале августа президент РФ внес изменения в закон "Об электроэнергетике", согласно которым для сетевых компаний регулирование тарифов на срок не менее чем пять лет может осуществляться на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности. "Благодаря этому у "Россетей" появляется возможность получаемые в результате сокращения операционных и капитальных затрат средства реинвестировать в модернизацию инфраструктуры для дополнительного улучшения качества услуг и направлять их часть на выплату дополнительных дивидендов акционерам", — сообщили в компании.