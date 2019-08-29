ЯКУТСК, 29 авг — ПРАЙМ. "Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил глава Якутии Айсен Николаев на Первом нефтегазовом форуме Республики Саха (Якутия).

Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.

"Наш форум проходит в преддверии запуска магистрального газопровода "Сила Сибири". Старт его строительства ровно пять лет назад дал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И сегодня я могу сказать, что буквально вчера началось уже наполнение газопровода "Сила Сибири" газом. С первого декабря этого года, мы уверены, грандиозный трубопроводный проект заработает, что станет достижением всей нашей великой страны", — сказал Николаев.

"Газпром" в августе подключил Чаяндинское месторождение в Якутии к газопроводу "Сила Сибири". Тогда компания "Газпром добыча Ноябрьск" сообщала, что на Чаяндинском месторождении ведется активная подготовка к заполнению газом "Силы Сибири" в рамках проекта по организации поставок этого ресурса в Китай по "восточному" маршруту.

Ранее в рамках форума компания РНГ (входит в группу Eastsib Holding) ввела в промышленную эксплуатацию восточные блоки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Месторождение находится на юго-востоке Якутии, в 130 километрах от города Мирный. Подтвержденные извлекаемые запасы нефти на восточных блоках – 28 миллионов тонн, газа – 14,3 миллиарда кубических метров, конденсата – 168 миллионов кубических метров. Добытая нефть поставляется в трубопроводную систему "Восточная Сибирь — Тихий океан".

Первый нефтегазовый форум Якутии проходит 29-30 августа в городе Мирный с участием властей республики, руководства и представителей компаний "Газпром", "Роснефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", Иркутской нефтяной компании, ЯТЭК, "Сахатранснефтегаз", Baker Hughes, "Сибур" и других компаний.