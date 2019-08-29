МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 112,728 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Прибыль, причитающаяся акционерам "Транснефти", за шесть месяцев составила 106 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 15%, в том числе за счет формирования прибыли от продажи Новороссийского зернового терминала (НЗТ) в апреле 2019 года, отмечается в пресс-релизе компании. Выручка при этом выросла на 12,3%, до 520,284 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA группы "Транснефть" за шесть месяцев составил 248 миллиардов рублей, что на 19% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Свободный денежный поток за шесть месяцев вырос на 2% и составил 33 миллиарда рублей. Общий долг на 30 июня 2019 года составил 678 миллиардов рублей, снизившись на 13% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, в основном, за счет досрочного погашения валютного долга "Транснефти" перед Китайским банком развития в 2018 году, отмечается в пресс-релизе.

"Существенное влияние на рост основных финансовых показателей группы "Транснефть" за второй квартал и шесть месяцев 2019 года в сравнении с аналогичными периодами прошлого года оказало включение в консолидированные данные группы "Транснефть" результатов деятельности группы "НМТП" в связи с приобретением контроля в сентябре 2018 года", — сообщается в пресс-релизе.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы; 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.