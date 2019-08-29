МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Сургутнефтегаза" по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 15,52 миллиарда рублей против прибыли в 390 миллиардов рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка от реализации составила 807 миллиардов рублей, показав рост на 10,6%. Операционная прибыль выросла на 12% и составила 222,4 миллиарда рублей.

Средства "Сургутнефтегаза", размещенные на депозитах, по итогам первого полугодия 2019 года уменьшились на 3,4% по сравнению с показателем по состоянию на конец 2018 года, до 2,996 триллиона рублей, следует из отчетности компании по МСФО.

Средства, размещенные на депозитах, на 31 декабря 2018 года составляли 3,103 триллиона рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.