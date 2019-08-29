МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Газпром" пока находится в безрисковой зоне с точки зрения графика реализации "Северного потока-2", сообщил в ходе телефонной конференции начальник финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Мы еще по-прежнему пока находимся в безрисковой зоне с точки зрения даты окончания проекта", — сказал Иванников, говоря о выдаче разрешений на строительство газопровода.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Единственный акционер компании — "Газпром".