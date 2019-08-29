МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Газпром" ждет снижения объемов экспорта газа в Европу по итогам текущего года к уровню 2017 года – примерно 192 миллиарда кубометров, при этом экспортная цена, по расчётам компании, снизится на 13% по сравнению с 2018 годом, сообщил заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин.

"Что касается объемов продаж в этом году, то мы вернемся на уровень 2017 года, примерно будет уровень 192 миллиарда, что в сравнении с 2018 годом составит порядка 4-4,5% снижения объёмов", — сказал он в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Позже он уточнил, что "Газпром" согласно базовому прогнозному сценарию ожидает снижения объемов экспортируемого в Европу газа по итогам текущего года до уровня 194-198 миллиардов кубометров, тогда как ранее названная оценка в 192 миллиарда соответствует пессимистичному сценарию.

"Небольшое уточнение в отношении объемов продаж: озвученная цифра касалась пессимистического сценария. Все-таки мы сохраняем оптимизм, и базовый сценарий у нас по продажам на 2019 год, конечно же, выше — порядка 194-198 миллиарда кубов", — сказал Мальгин.

"Что касается средней цены, то здесь у нас по итогам года мы тоже ожидаем, если сравнивать с 2017 годом, это будет 8% повышение цены, а если сравнивать с 2018, то порядка 13% снижения. Надо учитывать, что 2018 год был достаточно удачным, и достаточно высокая база была достигнута. Поэтому 2019 год более корректно сравнивать с 2017 годом", — заявил топ-менеджер.

Согласно прогнозу компании на 2019 год, средняя экспортная цена "Газпрома" для поставок газа в Европу ожидается в диапазоне 230-235 долларов за тысячу кубометров.