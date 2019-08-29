МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Газпром" перерегистрирует свою структуру для выпуска евробондов из Люксембурга в Великобританию на фоне споров с "Нафтогазом", сообщил в ходе телефонной конференции начальник финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Мы, действительно, стараемся преодолеть искусственные преграды и, собственно, существуют две возможные юрисдикции: Люксембург и Великобритания. В силу того, что в Великобритании все решения суда не носят запретительный характер, мы перерегистрируем компанию в юрисдикцию Великобритании", — сообщил Иванников.

В июле "Нафтогаз" заявил, что суд Люксембурга отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты активов российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Газпром" в своем ежеквартальном отчете эту информацию подтвердил.