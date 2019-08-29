МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,216 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период выросла на 3,3% и составила 202,377 миллиарда рублей.

Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. В состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций — 15,5 ГВт, тепловая — 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.