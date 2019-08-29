МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Фортума" по МСФО в первом полугодии выросла на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации уменьшилась при этом на 0,6%, до уровня в 39,908 миллиарда рублей.

"Фортум" — один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь теплоэлектростанций. Суммарная мощность генерирующих объектов "Фортума" по электроэнергии на 1 июня 2018 года составляла 4913 МВт.