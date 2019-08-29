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МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Фортума" по МСФО в первом полугодии выросла на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации уменьшилась при этом на 0,6%, до уровня в 39,908 миллиарда рублей. Операционная прибыль увеличилась на 21,1% — до 13,388 миллиарда рублей. Базовая и разводненная прибыль на акцию выросла на 21,6% — до 10,46 рубля.

Расходы на топливо, покупную электроэнергию и тепло составили 17,286 миллиарда рублей, снизившись на 2,9%. Амортизация выросла на 4,4%, до уровня в 4,415 миллиарда рублей.

Активы компании на 30 июня 2019 года снизились на 11,1% и составили 173,978 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 1,6% — до 69,048 миллиарда рублей, краткосрочные — уменьшились на 36,6%, до 6,578 миллиарда рублей.

"Фортум" — один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь теплоэлектростанций. Суммарная мощность генерирующих объектов "Фортума" по электроэнергии на 1 июня 2018 года составляла 4913 МВт.