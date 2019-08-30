МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" согласовал ликвидацию компании Shtokman Development AG, созданной в 2008 году для разработки первой фазы Штокмановского газоконденсатного месторождения, говорится в сообщении "Газпрома".

"Согласовать прекращение участия "Газпрома" в компании Shtokman Development AG в связи с ее ликвидацией. Согласовать позицию "Газпрома" по голосованию его представителей в органах управления компании Shtokman Development AG за ликвидацию компании Shtokman Development AG", — говорится в решении совета директоров газовой компании.

Проект разработки Штокмановского месторождения в Баренцевом море, являющегося одним из крупнейших в мире по разведанным запасам газа, был заморожен в 2013 году. При этом в "Газпроме" поясняли, что могут вернуться к вопросу реализации проекта при появлении более дешевых технологий или повышении цен на газ на рынке.

До заморозки участники проекта не раз переносили принятие инвестрешения и сроки начала добычи и производства СПГ, меняли конфигурацию продукции и способы транспортировки. Соглашение акционеров компании Shtokman Development AG, в которой "Газпрому" изначально принадлежал 51%, французской Total — 25%, а норвежской Statoil (в 2018 году сменила название на Equinor) — 24%, истекло летом 2012 года. Statoil передала свой пакет в управление "Газпрому" в 2012 году, Total сделала это в июне 2015 года.