КИЕВ, 30 авг — ПРАЙМ. Оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" провела учения на случай полного прекращения транзита российского газа через с 1 января 2020, сообщает пресс-служба компании.

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз" провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки "Газпромом" транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года", — сообщили в компании.

Отмечается, что разработаны несколько сценариев прекращения транзита газа и соответствующие планы действий, которые должны гарантировать Украине прохождение следующего отопительного сезона.

"ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации "Газпромом" сценария" нулевого транзита ", — сообщили в "Укртрансгазе".

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что на случай прекращения транзита из РФ нужно к зиме накопить в ПХГ 20 миллиардов кубометров газа.