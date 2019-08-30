ПАРИЖ, 30 авг — ПРАЙМ. Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (CEA) решил отказаться от проекта реактора на быстрых нейтронах четвертого поколения с натриевым теплоносителем Astrid, сообщает газета Monde.

Разработки Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) начались в 2010 году. "Этот (проект) должен был стать следующим этапом развития французской атомной промышленности, который бы позволил смотреть далеко вперед в будущее, но существует серьезный риск, что он никогда не увидит мир", — отмечает издание.

По информации, полученной газетой от CEA, "проект строительства реактора-прототипа не предусмотрен в краткосрочной или долгосрочной перспективе", однако им, возможно, займутся "во второй половине века".

"Проект Astrid мертв. На него больше не выделяется ни средств, ни энергии", — приводит газета слова информированного источника в CEA. Издание отмечает, что на конец 2017 года на проект было выделено около 738 миллионов евро.

Реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем являются наиболее перспективным проектом концепций ядерных установок нового поколения (Generation IV), призванных обеспечить долгосрочное устойчивое развитие мировой атомной энергетики.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. В нем за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.