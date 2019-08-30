МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" учредил дочернюю компанию, которая займется вложениями в ценные бумаги, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По данным ЕГРЮЛ, 28 августа в Сургуте было зарегистрировано ООО "Рион", в учредителях которого значится ПАО "Сургутнефтегаз". Вид деятельности новой компании – вложения в ценные бумаги.

Главой "Риона" стал первый заместитель главного бухгалтера "Сургутнефтегаза" Павел Шевелёв. Уставный капитал компании – 10 миллионов рублей.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

В первом полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил убыток впервые за три года, он составил 15,52 миллиарда рублей против прибыли в 390 миллиардов рублей годом ранее.