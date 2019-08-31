ВАШИНГТОН, 31 авг /ПРАЙМ/. США внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya, отпущенный из Гибралтара и направляющийся в Ливан, заявил американский минфин.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня предприняло действия в отношении Adrian Darya 1, нефтяного танкера, перевозящего 2,1 миллиона баррелей иранской нефти, от чего в конечном итоге извлекает пользу "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", — говорится в заявлении.