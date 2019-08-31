ВАШИНГТОН, 31 авг /ПРАЙМ/. У США есть информация, что внесенный в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya направляется в сирийский порт Тартус, заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что несколько турецких судов приближаются к иранскому танкеру Adrian Darya (бывший Grace 1) у турецкого порта Мерсин для транспортировки нефти.

"Глава МИД Джавад Зариф дал гарантии Великобритании, что нефтяной танкер КСИР (Корпус стражей исламской революции – ред.) Grace1/AdrianDarya1 не направится в Сирию. У нас есть заслуживающая доверия информация, что танкер движется и направляется в Тартус, Сирия. Надеюсь, он сменит курс. Было большой ошибкой доверять Зарифу", — написал он в Twitter.

Ранее в субботу минфин США внес танкер и его капитана в санкционные списки, заявив, что судно перевозит нефть, средства от продажи которой идут на "финансирование враждебных действий режима и распространение терроризма".

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил в понедельник о продаже нефти с танкера Adrian Darya и заявил, что не в курсе его пункта назначения. Позже источник в порту заявил РИА Новости, что танкер направляется к турецкому порту Мерсин для разгрузки. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что танкер идет курсом на Ливан.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер.

Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием — Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара.