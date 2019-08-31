ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ планирует в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 4-6 сентября, провести встречи с индийскими и японскими партнерами, также на форуме будут обсуждаться вопросы современных технологий, развитие электроэнергетики и нефтегазового комплекса, сообщил в субботу министр энергетики РФ Александр Новак.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.

Новак в Челябинске в субботу открыл сеть электрозарядных станций, а также принял участие в награждении победителей всероссийского конкурса "Лидеры энергетики".

"Что касается двусторонних встреч (на ВЭФ), программа еще формируется с учетом программы Восточного экономического форума. Безусловно, у нас будут встречи с нашими индийскими и японскими партнерами", — сказал Новак журналистам.

Он добавил, что традиционно на панельной сессии обсуждаются вопросы энергетики, развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "Повестка, конечно, более широкая, не только вопросы АТР. В этом году будем также обсуждать вопросы современных технологий, ситуацию на рынках, развитие электроэнергетики, нефтегазового комплекса", — пояснил министр.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.