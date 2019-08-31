КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу безопасности Европы.

По слова Зеленского, на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой он обсудил "вопросы энергетической безопасности". "И здесь мы говорим с Польшей единым голосом, "Северный поток-2" неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы", — заявил Зеленский на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

При этом Зеленский заявил, что Украина готова принимать участие в региональных энергетических проектах Польши.

"Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша, США, Украина. Наше государство заинтересовано стать активным участником региональных проектов и инициатив польского государства", — отметил он.

Зеленский во время своего первого международного визита, который он совершил в Брюссель, уже встречался со своим польским коллегой Дудой. На той встрече лидеры обсудили взаимодействие в вопросах энергобезопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы, а также противодействие строительству газопровода "Северный поток-2". Тогда же Зеленский принял приглашение Дуды посетить Польшу.

С политизацией газовой сферы напрямую столкнулся российский газовый проект — "Северный поток-2", предполагающий строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

При этом официально как цель противодействия озвучивается энергобезопасность. В частности, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.

Проект "Северный поток-2" планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.