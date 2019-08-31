МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Церемония закрытия Всероссийского съезда энергетиков состоялась в Челябинске. В ходе мероприятия были объявлены 102 победителя первого в истории конкурса для специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики".

Организатором Всероссийского съезда энергетиков выступила группа "Россети".

Министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на закрытии, заявил об особой важности развития энергетической сферы для страны.

"Энергетика – основа современной экономики. Отрасль быстро меняется под влиянием современных технологий и очень приятно, что компания "Россети" в дополнение к цифровой трансформации сетевой инфраструктуры инвестирует и в развитие необходимых компетенций персонала", — сказал министр.

В свою очередь, глава группы "Россети" Павел Ливинский сообщил, что подобные мероприятия будут проводиться один раз в два года для обмена опытом и идеями.