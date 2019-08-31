ВАРШАВА, 31 авг — ПРАЙМ. Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.

"В 2021 году мы сможем поставлять на Украину 6 миллиардов кубометров газа в год в год", — сказал Наимский.

Он отметил, что Украина должна для этого построить интерконнектор. "Мы рассчитываем, что этот проект – строительство интерконнектора – сможет быть реализован в срок", — сказал Наимский.

"Сегодня возможны поставки газа в объеме около 1,5 миллиарда кубометров", — добавил он.