КИЕВ, 31 авг /ПРАЙМ/. Украина намерена построить специализированный интерконнектор для поставок сжиженного газа через Польшу, сообщила в субботу пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

В субботу представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор.

"Для этого будет построен специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы Украины и ЕС", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что меморандум вступил в силу со дня подписания.

В субботу Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в поставках газа. По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, это подписание — шаг на пути к энергонезависимости Украины и Европы.