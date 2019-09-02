МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а меньше всего — жители Республики Калмыкия, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Для оценки доступности электроэнергии для жителей регионов России РИА Новости рассчитало количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных субъектов федерации во втором полугодии 2019 года. На основе этих расчетов составлен рейтинг.

ЛИДЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

В первой десятке регионов представлены почти все федеральные округа. Эксперты считают, что это свидетельствует об отсутствии тесной географической корреляции. Так в лидеры вышли три региона из Сибирского федерального округа: Иркутская область, Красноярский край и Хакасия; три региона из Уральского федерального округа: ЯНАО, ХМАО и Тюменская область; два региона из Северо-Западного федерального округа: Мурманская область, Ненецкий автономный округ; а также по одному региону из Центрального (Москва) и Дальневосточного (Сахалинская область) федеральных округов.

Первое место в рейтинге занимает Иркутская область, что обусловлено самой низкой в России ценой электроэнергии — чуть более рубля за киловатт в час, что вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место по стоимости электроэнергии.

"В обоих регионах в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых и атомных электростанциях", — говорится в исследовании.

По доступности электроэнергии для населения за Иркутской областью также следуют регионы, в которых цена ниже среднероссийского показателя – Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

"Кроме того, эти регионы являются одними из лидеров по доходам населения. В большинстве регионов из первой десятки рейтинга цены на электроэнергию существенно ниже среднероссийской", — считают эксперты.

Средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более четырех рублей за киловатт в час. В первой десятке рейтинга есть три региона, где цена электроэнергии выше среднероссийской, но при этом она остается доступной для населения из-за высоких зарплат. Например, Сахалинская область занимает пятое место, хотя киловатт в этом регионе стоит 4,24 рубля, что почти в два раза больше, чем в занимающем шестое место Красноярском крае. Москва занимает девятое место, там киловатт стоит почти 5,5 рубля, а на десятом месте — Ненецкий автономный округ, где за киловатт платят 5,3 рубля. Одиннадцатое место занимает Новосибирская область, несмотря на то, что электроэнергия там в два раза дешевле, чем в опережающих ее регионах.

Самая дорогая электроэнергия на Чукотке, киловатт в час там стоит более 8,2 рубля. В рейтинге регион занимает 14-е место.

АУТСАЙДЕРЫ

В нижней части рейтинга оказались регионы, где стоимость электроэнергии выше среднероссийского показателя. В последнюю десятку входят субъекты РФ из разных федеральных округов — три из Северо-Кавказского: Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика; два из Южного: Калмыкия и Адыгея; два из Сибирского: Алтайский край и Республика Алтай; два из Центрального федерального округа: Костромская область и Ивановская область, а также один регион из Северо-Западного федерального округа — Псковская область.

В последней десятке самая дорогая электроэнергия в Республике Алтай — более 5,3 рубля за киловатт, регион занимает 82-е место в рейтинге. Последние три места занимают Ивановская область, Адыгея и Калмыкия.

Рейтинг составлен агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

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