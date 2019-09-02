МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-августе сократился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 127,3 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

"В страны дальнего зарубежья за восемь месяцев 2019 года "Газпром" поставил 127,3 миллиарда кубометров газа — на 4,5% меньше, чем за аналогичный период рекордного 2018 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается также, что в ряд стран экспорт увеличился. "В частности, в Венгрию — на 50,5%, в Австрию — на 32,2%, в Чехию — на 35,4%, в Словакию — на 40,4%, в Нидерланды — на 12%, во Францию — на 5,6%", — сообщает компания.

При этом компания в январе-августе увеличил добычу газа на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 331 миллиарда кубометров.

"За восемь месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 331 миллиард кубометров газа. Это на 1,7% (на 5,6 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года, как сообщил заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин, в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 миллиардов кубометров.

По итогам 2018 года монополия увеличила добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов сообщал, что "Газпром" ожидает превышения плана добычи в 495 миллиардов кубометров по итогам 2019 года.