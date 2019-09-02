МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG готовится стать "распределителем" американского СПГ в Восточной Европе. Создается "трансатлантический газовый коридор", по которому СПГ из США будет поставляться на европейский рынок. Основным партнером PGNiG является американо-украинская ERU, которая готова покупать природный газ в Польше для последующей перепродажи в странах Восточной Европы.

PGNiG делает ставку на СПГ

После запуска в эксплуатацию СПГ-терминала в Свиноуйсце в октябре 2015 года Польша наращивает импорт этого вида топлива. С начала работы терминала по настоящее время были закуплены 70 партий СПГ общим объемом примерно 7,5 млрд куб. метров (после ре-газификации). Главным поставщиком СПГ в Польшу сейчас является Катар, но все больше газа поступает из США. Между США и Китаем началась война на истощение с непредсказуемым исходом

В 2018 году в Свиноуйсце пришел только один СПГ-танкер из США. К концу августа 2019 года были закуплены четыре спотовые партии, одна согласно среднесрочного контракта и одна согласно долгосрочного. Доля поставок из США в импорте СПГ возросла до 20% по сравнению с 8,5% в 2016 году.

Варшава планирует полностью отказаться от более дешевого российского газа после завершения контракта с "Газпромом" в 2022 году. В прошлом году Польша сократила импорт газа из РФ на 6,4%- до 9,04 млрд куб. м. Заменить российское топливо планируется за счет СПГ — прежде всего из США.

PGNiG заключила несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Польская компания подписала долгосрочный контракт с американской Cheniere Marketing International, в соответствии с которым предусматривает в 2019-2022 годах поставку СПГ в Польшу в объеме около 0,52 млн т/год. С 2023 по 2042 год планируется поставить уже по 1,45 млн тонн в год.

Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает покупку на условиях FOB 2 млн т/г в течение 20 лет. Первая поставка запланирована на 2023 год. Представители PGNiG заявляют об очень привлекательных условиях, которые предложила американская сторона. Цена на СПГ будет формироваться в зависимости от котировок на Henry Hub — основном газораспределительном центре США — с учетом стоимости процесса сжижения. Venture Global LNG будет продавать СПГ Польше на условиях FOB (стоимость в порту отгрузки). Затраты на транспортировку, перевалку в порту назначения и ре-газификацию при этом не учитываются. "Роснефть" и европейцы покончат с господством нефтедоллара на мировом рынке

"Благодаря условиям FOB, мы сможем сами решать, в зависимости от наших потребностей в конкретный период времени, направлять ли купленный СПГ в Польшу или использовать его для трейдинга (перепродажи — ред.) через наш лондонский офис", — сообщил Президент PGNiG Петр Возняк после подписания контракта с Venture Global LNG. Руководители PGNiG неоднократно заявляли, что американский газ стоит на 25-30% дешевле российского.

Заключение долгосрочных контрактов важно для американских производителей СПГ, которые из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином потеряли огромный и самый перспективный китайский рынок, из-за чего возникли проблемы с финансированием новых СПГ-проектов. Банки стали проводить очень осторожную кредитную политику и предоставляют средства на строительство заводов для производства СПГ и экспортных терминалов при наличии долгосрочных контрактов.

Расширение географии поставок

Увеличение портфеля заказов позволяет PGNiG поставлять газ большему количеству потребителей не только в Польше, но и за ее пределами. Компания приобрела в США партию СПГ, который после ре-газификации будет направлен на Украину — компании ERU ("Энергетические ресурсы Украины"). Rystad Energy: За пятилетку "Газпром" увеличил добычу больше всех в мире

Танкер с закупленным СПГ прибудет на польский терминал Свиноуйсце в начале ноября. После ре-газификации топливо через польскую транспортную систему поставят на Украину через приграничную перекачивающую станцую Германовице. До конца этого года ERU должна получить весь объем.

"PGNiG приобрел большой опыт работы на рынке СПГ за последние три года. У нас появилась возможность приобретать СПГ на конкурентной основе у надежных поставщиков по всему миру. Мы также обеспечили полную загрузку терминала в Свиноуйсце — ожидаем 39 партий в следующем году — и располагаем свободным газотранспортными мощностями в Польше и на ее границах. Это делает PGNiG естественным партнером для сотрудничества в строительстве современного и надежного рынка газа в нашей части Европы. Несколько лет сотрудничества с нашими партнерами из украинской ERU является лучшим доказательством", — сказал президент совета директоров PGNiG Петр Возняк.

По данным Госстата Украины, в первом полугодии импорт газа в страну составил 4,86 млрд куб. м на общую сумму свыше $1 млрд. Из Польши было поставлено всего 292,8 млн куб. м на сумму $63,8 млн. Варшава намерена исправить ситуацию и нарастить поставки газа на Украину из Свиноуйсце. Америка им не указ: Китай продолжает покупать иранскую нефть

"В настоящее время единственным ограничением для расширения экспорта на Украину является пропускная способность польских газопроводов в направлении Силезия — Прикарпатье. Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет увеличена самое позднее к 2021 году ", — добавил глава PGNiG.

Польша заинтересована в перепродаже американского СПГ другим странам. Из-за напряженных отношений между Москвой и Киевом Украина может стать идеальным рынком сбыта для дорогого американского газа. Более того, Варшава вынашивает планы при помощи Вашингтона принудить другие восточноевропейские страны покупать заокеанский газ.

Трансатлантический газовый коридор

"Мы поддерживаем репутацию первопроходцев, способных осуществить амбициозные планы в энергетическом секторе на региональном уровне. Благодаря сотрудничеству с нашим польским партнером мы добились заметных результатов в строительстве трансатлантического газового коридора из США на Украину", — сказал президент ERU corporation Дейл Перри.

ERU corporation — группа компаний, которые специализируются на реализации энергетических проектов на Украине. По словам представителей компании, с 2016 года ERU Trading, дочерняя структура ERU corporation, занимает лидирующие позиции частных компаний, осуществляющих поставки природного газа на Украину. Более того, в июле 2019 года ERU Trading стала первым поставщиком электроэнергии на Украину из Европы. Когда Трамп на горе "твитнет"

31 декабря 2019 года заканчивается десятилетний контракт на транзит российского газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Две компании при посредничестве Европейской комиссии ведут переговоры о продлении контракта или заключении нового, но не могут прийти к соглашению, приемлемому для обеих сторон. Прекращение транзита может привести к сбоям в поставках украинским потребителям. Дополнительные объем, закупленный ERU, лишним не будет. Однако ERU намерена расширить географию поставок.

"Мы законтрактировали этот объем для закачки в хранилища и дальнейшей доставки потребителям в зимний сезон. Таким образом, мы вносим наш вклад в обеспечение энергобезопасности страны во время непредсказуемого и сопряженного с большими рисками зимнего периода 2019-2020", — сказал директор ERU Trading Ярослав Мудрый.

"Принимая во внимание наличие хорошо развитой газотранспортной системы, Украина возможно не является конечным пунктом для американского СПГ. Он может успешно поставляться в такие страны как Венгрия, Румыния и даже Молдавия", — отметил он.

PGNiG и ERU сотрудничают уже несколько лет. В августе 2016 года польская компания начала экспортировать газ на Украину, где получателем стала ERU. В прошлом обе компании также вместе поставляли природный газ для нужд "Укртрасгаза" — оператора ГТС и ПХГ Украины.

Газ из США дорогой, но в накладе никто не останется

Представители PGNiG не называют цену, по которой они продадут газа ERU, но никто в накладе не останется. Сейчас американский газ очень дешевый. На Henry Hub спотовая цена не превышает $2,3/млн BTU. С началом отопительного сезона газ обычно дорожает. Однако американский СПГ может быть конкурентоспособным только при цене на Henry Hub ниже 3/млн BTU. Санкции против "Северного потока–2" - попытка США навязать Европе свой СПГ

Согласно финансовому плану "Нафтогаза Украины", цена на природный газ для потребителей в соответствии с "Положением о специальных обязательствах" составит 7184,8 гривны/тыс. куб. м ($284,5/тыс. куб. м). Потребители, которые не попадают под действие ПСО, заплатят больше — 7,479,6 гривны/тыс. куб. м ($296,2/тыс. куб. м). Рассчитанная "Нафтогазом" цена на природный газ для украинских потребителей не включает НДС.

"Газпром" поставляет газ в европейские страны, включая Польшу, преимущественно по долгосрочным контрактам, цена на газ в которых привязана к ценам на нефть с временным лагом 6-9 месяцев. Сейчас цена на российский трубопроводный газ формируется в зависимости от стоимости нефти в четвертом квартале 2018 года. В конце прошлого года нефть существенно подешевела, поэтому газ в третьем квартале существенно подешевел. В этом году "Газпром" ожидает снижения средней экспортной цены на газ до $215/тыс. куб. м против $246,4/тыс. куб. м в 2018 году. Украина могла бы покупать более дешевый российский газ, но из-за напряженных отношений с Россией предпочитает более дорогой, поступающий с Запада.