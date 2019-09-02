КИЕВ, 2 сен — ПРАЙМ. Украина в августе увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 2,4 миллиарда кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за август выросли на 2,4 миллиарда кубометров — до 18,3 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что "сейчас в ПХГ находится на 3,6 миллиарда кубометров больше газа, чем в прошлом году". Также в компании напомнили, что для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ около 20 миллиардов кубометров газа.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.