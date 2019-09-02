МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Акционеры "Газпром нефти" утвердили новый состав совета директоров: он расширен с 11 до 13 человек, при этом в его составе четверо новых членов, следует из материалов компании.

Новыми членами совета директоров "Газпром нефти" стали зампреды правления "Газпрома" Виталий Маркелов и Фамил Садыгов, член правления, начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, а также член правления, начальник департамента добычи Сергей Меньшиков.

При этом совет покинули бывший зампред правления "Газпрома", а ныне замминистра финансов РФ Андрей Круглов, а также управляющий директор Gazprom Germania GmbH Игорь Федоров.

Остальные члены совета сохранили свои места. Это глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, первые заместители начальников департаментов "Газпрома" Владимир Алисов и Андрей Дмитриев, член правления "Газпрома" Елена Михайлова, зампред правления — руководитель аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа, гендиректор "РусХимАльянса" Кирилл Селезнев, экс-губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, а также гендиректор петербургского ФК "Зенит" Александр Медведев.

"Газпром нефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания. В первом полугодии 2019 года компания нарастила добычу нефти на 1,9% — до 31,28 миллиона тонн.