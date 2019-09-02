МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Россия в рамках ОПЕК+ в августе вышла на уровень сокращения добычи нефти в 143 тысячи баррелей в сутки относительно октября 2018 года, намерена в сентябре полностью соответствовать оговоренным уровням добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Как отметил министр, сокращение добычи нефти в августе меньше, чем в предыдущие месяцы, связано с очисткой "Дружбы".

"В рамках ОПЕК+ Россия в августе находится на уровне сокращения добычи нефти в 143 тысячи баррелей в сутки относительно октября 2018 года. При этом на конец августа сокращение находилось на уровне 299 тысяч баррелей в сутки" — сообщил Новак.

"Меньшее относительно предыдущих месяцев сокращение добычи обусловлено техническими аспектами разрешения ситуации, связанной с расчисткой трубопроводной системы от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений", — отметил он.

Также министр напомнил, что в июле и июне сокращение добычи составляло 289 тысяч баррелей в сутки и 278 тысяч баррелей в сутки соответственно. "В сентябре 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+", — заключил он.

Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходилось на Россию.