МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Экспорт венесуэльской нефти в августе упал до 16-летнего минимума, так как основные покупатели воздерживаются от импорта сырья из-за санкций США, сообщает агентство Блумберг.

"Венесуэла пытается продать свою нефть, пока США продолжают ужесточать санкции против южно-американского государства. Экспорт нефти… упал до 16-летнего минимума в августе, так как покупатели, в том числе Indian Reliance Industries Ltd, воздерживаются от покупки венесуэльской нефти", — говорится в сообщении.

Индийские и китайские компании стали основными импортерами венесуэльской нефти после того, как США перестали закупать сырье. Ранее на долю Штатов приходилось 37% закупок. США не закупают сырье уже 14 недель, отмечает агентство.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года. Тогда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. В последнее время США ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против ее государственных компаний. В конце января 2019 года США ввели санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.