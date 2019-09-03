МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Компании "Роснефть" и "Транснефть" вернулись к публичному спору из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", после того как возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сейчас уже "Роснефть" заявила, что выступает против подмешивания загрязненной хлоридами нефти к чистому потоку.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm (частей на миллион).

"В начале августа "Траснефть" публично уведомила на совещаниях в Минэнерго России, что намерена поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием до 6 ppm… "Роснефть" категорически возражает против такого метода решения проблемы, поскольку это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки. Компания настаивает на том, что потребители должны получать нефть, соответствующую по своим характеристикам, сдаваемой в систему", — говорится в заявлении на сайте "Роснефти".

В середине августа на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым президент "Транснефти" Николай Токарев, говоря о предотвращении ЧП, подобных загрязнению нефти в трубопроводе "Дружба", предложил, в частности, передать в операционное управление "Транснефти" пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему. Через неделю газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер Германии Герхард Шредер в письме Медведеву предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества российской нефти, а также снизить норматив по содержанию хлорорганики в ней до уровня не более 1 ppm с нынешних 6 ppm.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин после этого пояснил журналистам, что привлечение независимых инспекторов — "очень интересная идея, и если нефтяные компании действительно готовы это профинансировать, то можно предложить нефтяникам в рамках заключаемых договоров с компаниями на транспортировку на следующий год включить этот пункт". По его словам, единственное замечание "Транснефти" к сюрвейерам – чтобы это были представители известных мировых компаний.

Нынешние заявления продолжают дискуссию обеих компаний. В начале июня глава " Роснефти " Игорь Сечин заявил, что ситуация с загрязнением нефти в "Дружбе" негативно влияет на " Роснефть " и на поставки сырья в Западную Европу. "Транснефть" в свою очередь сообщила о сдаче ей "Роснефтью" сырья, не оформленного маршрутными поручениями, которое хранится в трубопроводах. Компании высказали еще несколько претензий друг к другу. Месяц спустя, в июле, компании снова обменялись публичными упреками по итогам поездки Сечина в Германию на подконтрольный "Роснефти" завод PCK.