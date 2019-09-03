МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Вопросы экологии подталкивают ряд крупных инвесторов отказываться от вложений в бумаги нефтегазовых компаний, но о выраженном тренде на уход из этого сектора пока говорить рано, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Датский пенсионный фонд во вторник объявил о намерении продать акции десяти крупнейших нефтяных компаний мира, среди которых "Роснефть", Shell и ExxonMobil, на общую сумму около 95 миллионов долларов. Фонд объяснил свое решение тем, что долгосрочные стратегии развития этих компаний не соответствуют требованиям Парижского соглашения по климату.

"Климатические риски для компаний ТЭКа постепенно становятся финансовыми. В то же время этот уход растянут во времени и в меньшей степени касается инвесторов из Азии, Ближнего Востока и других регионов мира", — прокомментировал старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.

Об ограниченной распространенности этого тренда говорит и партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. "Скандинавские страны в целом нацелены на высокие налоги, стремление к общей социальной справедливости, отсюда такие шаги, как забота о климате… Большинство фондов работают по исключительно капиталистической модели", — отметил эксперт.

"Кроме того, ребалансировка фонда может быть вызвана и неустойчивостью цены на нефть и переориентацией на компании высокотехнологичного сектора", — добавил Шеховцев.