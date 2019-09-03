МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco собирается на этой неделе выбрать банки, которые выступят андеррайтерами предстоящего IPO, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Saudi Aramco намерена выбрать андеррайтеров IPO уже на этой неделе, поскольку… энергетическая компания ускоряет подготовку к крупнейшей в мире продаже акций", — говорится в сообщении. Ожидается, что Saudi Aramco выберет около четырех-пяти банков, которые будут участвовать в организации размещения акций.

Ранее нефтегазовая компания сообщила о намерении провести IPO в два этапа, первый из которых пройдет до конца этого года. Первый этап заключает в себе размещение бумаг на саудовской фондовой бирже. Второй этап включает в себя размещение на международной бирже.