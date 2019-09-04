ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.

СП нацелено на круглогодичное морское транспортное обеспечение "Арктик СПГ-2" и других проектов "Новатэка". Оно будет судовладельцем и оператором флота, обеспечит привлечение финансирования, а также обеспечит разработку технического решения, выступит заказчиком и будет наблюдать за строительством.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.