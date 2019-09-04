ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "Русгидро" планирует 7 сентября ввести в промышленную эксплуатацию Нижне-Бурейскую ГЭС в Амурской, сообщил журналистам глава энергокомпании Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Введём, 7-го надеемся", — сказал Шульгинов.

С завершением строительства Нижне-Бурейская ГЭС выйдет на свою проектную мощность – 320 МВт. Основное оборудование станции изготовлено российскими производителями. В здании ГЭС установлены четыре гидроагрегата мощностью по 80 МВт каждый, произведенные российским концерном "Силовые машины".

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Станция связана с расположенной выше Бурейской ГЭС. Нижне-Бурейская ГЭС является ее контррегулятором – она выравнивает неравномерные в течение суток расходы воды Бурейской ГЭС, позволяя ей работать без ограничений.

Среднегодовая выработка Нижне-Бурейской ГЭС составит 1,67 миллиарда кВт.ч. Электроэнергия будет направлена в объединенную энергосистему Дальнего Востока и обеспечит энергоснабжение как уже существующих потребителей, таких как космодром "Восточный", так и реализуемых сейчас крупных инфраструктурных и промышленных проектов: газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода. Энергокомпания также отмечает, что Нижне-Бурейская ГЭС поможет защищать населенные пункты от подтоплений.