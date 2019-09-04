ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "Русгидро" рассчитывает завершить обмен активами со структурами бизнесмена Андрея Мельниченко до конца года, сообщил журналистам глава компании Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

Сейчас обсуждается схема выхода Мельниченко из совместной с "Русгидро" Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), в которую входят Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) и Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). Согласно этой схеме, в рамках обмена активами структуры Мельниченко получат Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, а "Русгидро" — контроль над долгами ДГК. По данным газеты "Коммерсант", доля структур Мельниченко в ДЭК оценена в 8 миллиардов рублей, а общая стоимость ДЭК может составлять 19 миллиардов.

"Мы стараемся завершить ее в этом году… документы по сделке готовятся, они будут вынесены на совет директоров", — сказал Шульгинов, отвечая на вопрос, когда будет закрыта сделка обмена активами.

Он также пояснил, что компания получила директиву правительства относительно допэмиссии ДГК.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.