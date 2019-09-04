ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Минприроды России ведет переговоры с "Газпромом" и "Роснефтью" об увеличении работ по разведке арктических месторождений, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрии? Кобылкин на площадке Восточного экономического форума.

"Мы ведем переговоры с нашими компаниями, в том числе с такими крупными, как "Газпром" и "Роснефть", об увеличении работ 2Д, 3Д, морской сейсморазведке в шельфовой зоне РФ в Арктике. Считаю, что это небольшие деньги для компании, но это даст нам возможность более детально изучить (арктические недра — ред.)", — сказал Кобылкин.

"Мы ведём эту работу, она уже загружена в инвестпланы этого года компаний", — добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.