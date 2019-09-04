ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "Сибур" проработает проект с вовлечением в производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) хлопьев из использованной ПЭТ-упаковки на своем башкирском предприятии "Полиэф", следует из сообщения компании.

В рамках Восточного экономического форума "Сибур", Минприроды РФ и "Российский экологический оператор" заключили соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития. Соглашение направлено на формирование системы сбора, обработки и вторичной переработки твердых коммунальных отходов с учетом лучших мировых практик в области экономики замкнутого цикла, а также реализацию инновационных проектов утилизации отходов.

"Сибур" со своей стороны приступает к проработке инвестиционного проекта по вовлечению ПЭТ-флекс (хлопьев из использованной ПЭТ упаковки) в действующую технологическую схему производства первичного ПЭТ на предприятии компании в Республике Башкортостан (АО "Полиэф"). В случае реализации проекта "Сибур" планирует производить гранулы с содержанием первичного и вторичного полимеров и увеличить суммарные мощности площадки по производству ПЭТ", — говорится в сообщении.

ПЭТ – один из самых распространенных в мире полимеров, который используется для производства пластиковой упаковки для различных напитков, синтетических тканей, упаковочных материалов, а также медицинских изделий.

"Мы понимаем запрос со стороны рынка и общества на применение вторичных материалов и прорабатываем варианты инвестиций в переработку пластиковой упаковки. Ключевым условием для успешной реализации проектов экономики замкнутого цикла является партнерское взаимодействие бизнеса, регулятора и общественности. Сегодня в России мы видим большие перспективы такого взаимодействия", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Сибур Холдинга" Дмитрия Конова.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.