ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, комментируя ситуацию с Антипинским НПЗ, заявил, что банк не хотел бы быть собственником любой доли в непрофильном активе.

"Самое важное, что банк – мы это постоянно повторяем – не может быть окончательным собственником нефтеперерабатывающего предприятия, им должен управлять профильный собственник. И, очевидно, банк не хотел бы быть собственником любой доли в непрофильном для нас активе", — сказал журналистам Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

Попов отметил, что существенная проблема в настоящее время для Антипинского НПЗ — попытки некоторых кредиторов взыскать свои требования через суд, а иногда наложить обеспечительные меры. "Но успех их действий способен буквально остановить завод и… свести стоимость актива к минимальной. Если завод полностью остановится, то последующий запуск завода повлечет значительные затраты. Поэтому самое важное, чтобы сегодня все кредиторы продолжали работать над урегулированием", — добавил он.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ.

Закупки нефти Антипинским НПЗ периодически приостанавливались начиная с января 2018 года. Тогда "Новый поток" отрицал наличие финансовых проблем, однако уже в сентябре Сбербанк стал владельцем "золотой" акции завода. Банк неоднократно выделял дополнительное финансирование для поддержки работы НПЗ и в итоге стал его основным владельцем. В начале июня текущего года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что предприятие должно пройти процедуру банкротства, однако его работа будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Антипинский НПЗ возобновил производство 18 июля — по давальческой схеме, то есть перерабатывая "чужую" нефть. Оператором проекта и давальцем выступает "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются Сбербанк и группа отраслевых инвесторов. Эта компания приобрела 80% акций НПЗ у банка в июне. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR сообщала, что рассматривает вступление в проект как акционер.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.