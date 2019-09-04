ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в первый день Восточного экономического форума запустила питающий центр территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" — подстанцию 220 кВ "Промпарк" в пригороде Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии пуска.

"Мы сегодня запускаем подстанцию 220 кВ "Промпарк", это основной питательный центр ТОРа "Надеждинская". Что очень важно, более 90% оборудования – российского производства", — заявил на церемонии пуска глава ФСК Андрей Муров. По его словам, всего в работе сейчас заявки на техприсоединение восьми площадок ТОР более чем на 785 МВт мощности.

Электроэнергию от нового энергообъекта получат резиденты территории опережающего развития "Надеждинская". "ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети ФСК ЕЭС) инвестировало в проект техприсоединения 2,3 миллиарда рублей", — уточнили в компании, пояснив, что мощность нового энергообъекта составляет 126 МВА. Проект выполнен в рамках сотрудничества ФСК ЕЭС с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Как заявил на церемонии пуска министр энергетики России Александр Новак, одним из приоритетов госполитики в настоящий момент является развитие Дальнего Востока, особая роль при этом принадлежит развитию энергетической инфраструктуры. "До 2024 года в регионе планируется более ввести 950 МВА трансформаторной мощности и более 440 километров линий электропередачи, осуществить инвестиции порядка 27 миллиардов рублей", – сказал Новак.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% её акций, кроме того, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28%. Чистая прибыль ФСК ЕЭС по МСФО в первом полугодии выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 50,7 миллиарда рублей.

ТОР "Надеждинская", созданная постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года, стала первой в Приморском крае территорией опережающего развития. На сегодняшний день в ТОР "Надеждинская" осуществляют деятельность 49 резидентов. Полная реализация заявленных проектов общей стоимостью 32,5 миллиарда рублей позволит создать более 4,5 тысячи рабочих мест.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.