ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "Сибур" хочет закрыть сделку продажи "Татнефти" компаний "Сибур Тольятти" и "Тольяттисинтез" в ближайший месяц, сообщил РИА Новости председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов в кулуарах ВЭФ-2019.

"В ближайший месяц хотим закрыть сделку", — ответил Конов на соответствующий вопрос.

Ранее в сентябре компании сообщали, что планируют заключить договор продажи "Сибуром" "Татнефти" производственных и других активов в Тольятти, которые в настоящее время объединены юридическими лицами "Сибур Тольятти" и "Тольяттисинтез".

Уточнялось, что эти активы включают в себя производство различных видов синтетического каучука, применяемого для выпуска высококачественных шин, производство высокооктанового компонента топлива МТБЭ, производство бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, на территории которого работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.