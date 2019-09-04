ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Россия в ближайшее время обсудит дату проведения трехсторонних переговоров по газу в формате Россия-Украина-ЕС, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума.

"В ближайшее время мы с коллегами обсудим дату проведения, мы подтверждаем готовность трехсторонних консультаций. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и обсудим время проведения", — сказал Новак, уточнив, что предварительно была договорённость о встрече в сентябре.

"Сейчас мы должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи", — пояснил министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.