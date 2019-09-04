МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "Росгеология" может стать госкорпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике, рассмотреть такой вариант предлагает Минэнерго, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на проект доклада министерства.

По данным издания, документ подготовлен как ответ на обращение вице-премьера Юрия Трутнева, который в июле предложил президенту создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу. По мнению Трутнева, распределение участков на шельфе должно быть схожим с норвежской моделью, за госкомпанией предлагается оставить долю 30%. Однако в Минэнерго предлагают более консервативный вариант: у специально созданной шельфовой госкорпорации либо у привлеченной к управлению лицензиями "Росгеологии" должно остаться не менее 50% в проектах на шельфе, пишет газета.

Сейчас лицензии на шельф могут получить лишь структуры "Роснефти" и "Газпрома", но закон не запрещает им привлекать миноритарных частных игроков, в том числе и иностранцев. "Роснефть" уже создавала такие СП с Eni, ExxonMobil и Equinor, но проекты остановились из-за санкций.

"Правительство решило либерализовать доступ к шельфу, следует из протокола совещания вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака 26 августа, но условия доступа для частных инвесторов пока неясны. В частности, согласно протоколу, министерствам поручено проработать идею "наделения специальной государственной компании функциями по координации работы "частных недропользователей на шельфе", — пишет газета.

При этом Минэнерго в проекте доклада президенту РФ, на которое ссылается издание, отмечает, что создаваемая "шельфовая" госкорпорация будет подвержена таким же секторальным санкциям, что и существующие игроки. Кроме того, для ее создания с нуля нет бюджетных средств. Среди других проблем министерство отмечает отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров для работы на шельфе, отмечает издание.

Несколько собеседников газеты в отрасли также отметили, что, несмотря на наличие госзаказа, финансовое положение "Росгеологии" ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов. В Минэнерго на запрос издания не ответили. В "Росгеологии" отказались от комментариев.