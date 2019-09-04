КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 4 сен — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн PGNiG не будет заключать контракт с "Газпромом" на покупку газа после 2022 года, заявил глава компании Перт Вожняк в ходе международного экономического форума в польской Крынице-Здруй.

"В 2022 году многое изменится. Заканчивается ямальский контракт, и мы больше не будем заключать контракт с российским партнером под названием "Газпром". Это рискованно", — сказал Вожняк.

Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. В 2018 году PGNiG импортировала из России на 0,62 миллиарда кубометров природного газа меньше, чем в 2017 году (на 6,4%). Импорт из России составил около 9,04 миллиарда кубометров.