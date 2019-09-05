ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Инвестиции японских компаний в проект "Арктик СПГ-2" составляют 5 миллиардов долларов, заявил глава МИД Японии Таро Коно на встрече с министром экономического развития Максимом Орешкиным на полях ВЭФ.

"Все инвестиции, такие как инвестиции в объеме 5 миллиардов долларов для проекта "Арктик СПГ-2", инвестиции в объеме 4,6 миллиарда долларов, связанных с компанией Japan Tobacco, они все идут через третьи страны", — сказал Коно.

"В российской статистике они не отражаются в качестве прямых инвестиций, и именно по этой причине вы не считаете, что это инвестиции из Японии в Россию. Об этом я уже неоднократно упоминал. И когда мы говорим об экономике, мне бы хотелось опираться на конкретные данные", — добавил он.

"Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, остальных — 2024 и 2025 годы.

Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).