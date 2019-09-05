ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Начало производства газа в рамках проекта "Арктик СПГ-2" намечено на 2023 год, заявил в четверг председатель совета директоров японской корпорации Mitsui & Co Масами Иидзима на круглом столе бизнес-диалог Россия-Япония в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Начало производства СПГ запланировано на 2023 год", — сказал он.

По словам Иидзимы, окончательное инвестиционное решение по участию в проекте "Арктик СПГ-2" будет объявлено в четверг.

"Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, остальных — 2024 и 2025 годы.

Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).