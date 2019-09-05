ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Участники проекта "Арктик СПГ-2" приняли окончательное инвестиционное решение, заявил министр экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Участники проекта "Арктик СПГ-2", в том числе японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение. Энергетические ресурсы российской Арктики будут доставляться в азиатские страны, являющиеся центром роста мировой экономики, через Дальний Восток", — сказал Сэко.

Ранее председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что ожидает принятия окончательного инвестиционного решения по поводу "Арктик СПГ-2" в сентябре.

"Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, остальных — 2024 и 2025 годы. Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.