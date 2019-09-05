ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Северо-Врангелевский участок станет первым совместным проектом "Газпром нефти" с "Новатэком" в Арктике, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава нефтяной компании Александр Дюков.

"Северо-Врангелевский, я могу подтвердить", — сказал Дюков, говоря о первом запланированном арктическом проекте совместной разработки.

В апреле глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что компания заинтересована в участии в совместных проектах с "Газпром нефтью" на шельфе России, при этом компания не будет занимать в них контролирующую долю. В июне компании заключили соглашение о намерениях создать совместное предприятие для реализации проектов в Арктике.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.