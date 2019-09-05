Северо-Врангелевский проект станет первым общим для "Газпром нефти" и "Новатэка" в Арктике
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Северо-Врангелевский участок станет первым совместным проектом "Газпром нефти" с "Новатэком" в Арктике, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава нефтяной компании Александр Дюков.
"Северо-Врангелевский, я могу подтвердить", — сказал Дюков, говоря о первом запланированном арктическом проекте совместной разработки.
В апреле глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что компания заинтересована в участии в совместных проектах с "Газпром нефтью" на шельфе России, при этом компания не будет занимать в них контролирующую долю. В июне компании заключили соглашение о намерениях создать совместное предприятие для реализации проектов в Арктике.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/energy/20190905/830299941.html