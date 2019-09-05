ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. "Русгидро" и ВТБ продлевают форвардный контракт на три года — до 2025 года, форвардная ставка будет снижена на 0,5% годовых, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения.

Стороны подписали соглашение о намерениях по улучшению условий форвардного контракта в рамках V Восточного экономического форума.

"Русгидро" и банк ВТБ договорились о дальнейших шагах по улучшению условий контракта. Среди них – снижение форвардной ставки на 0,5% годовых и продление периода действия контракта на три года – до 2025 года", — отмечает энергокомпания. Среди планируемых мероприятий также совместная работа по повышению стоимости акций "Русгидро".

"Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – крупнейший проект "Русгидро" в стратегическом партнерстве с банком ВТБ. Мы смогли договориться с ВТБ об улучшении условий по форвардной ставке и подписании дополнительного соглашения к действующему контракту. При этом мы видим потенциал улучшения экономического результата для всех участников сделки", — отметил Глава "Русгидро" Николай Шульгинов.

"Русгидро", чтобы решить проблемы с долгами своей дальневосточной "дочки", в конце 2016 года одобрила допэмиссию в пользу ВТБ на 40 миллиардов рублей и продажу банку казначейских акций за 15 миллиардов рублей. В марте 2017 года компания и банк подписали форвардный контракт на акции на 55 миллиардов рублей на пять лет, и ВТБ получил 13,5% "Русгидро".

По условиям контракта, если ВТБ будет продавать акции и (или) закончится контракт, а бумаги будут дешевле, чем при покупке, то "Русгидро" доплатит банку разницу. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании. Дивиденды, которые ВТБ получит от компании, пойдут в учет форвардной цены контракта.