ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Решение о строительстве "Дальневосточного СПГ" принято, проект планируется реализовать в рамках проекта "Сахалин-1", сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак на полях Восточного экономического форума.

"Да, "Сахалин-1", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.