ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. "Росгеология" и Сбербанк в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации геологоразведочных проектов с использованием различных механизмов финансирования, а также проектов в области создания цифровой платформы для инвестирования в коммерчески перспективные объекты ГРР, говорится в пресс-релизе "Росгеологии".

Стороны также планируют сотрудничать в сфере создания линейки программных продуктов, обеспечивающих опережающее технологическое развитие и высокие показатели отраслевого импортозамещения, разработке алгоритмов и технологий на базе машинного обучения и искусственного интеллекта, направленных на обработку и анализ Big Data, сообщила "Росгеология".

"Уверен, что наша совместная деятельность в сфере цифровизации, разработки специализированного программного обеспечения в сфере недропользования и привлечения венчурного финансирования инвестиционных геологоразведочных проектов внесет существенный вклад в повышение эффективности нашей работы и в рост экономики России в целом", — приводятся в сообщении слова главы "Росгеологии" Сергея Горькова.

"Банк также уделяет огромное значение вопросам обеспечения кибербезопасности, поэтому в рамках соглашения мы намерены предоставлять экспертизы в части реализации процедур информационной безопасности при осуществлении сбора, хранения и обработки Big Data", — в свою очередь сообщил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.