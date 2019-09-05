ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Интересанты на покупку "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК) есть, однако переговоры не ведутся из-за ряда проблем, сообщил РИА Новости основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума.

В июле Евтушенков говорил, что вопрос о продаже "Башкирской электросетевой компании" для сокращения долга АФК "Система" стоит на повестке дня, интересанты есть.

"Я и сейчас об этом говорю — есть интересанты", — сказал он.

"Нет, переговоры не ведутся. Есть интересанты, но там есть ряд проблем всяких, нет смысла вести переговоры", — добавил он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры по этой сделке.

Интерес к активу проявляла ФСК, однако глава сетевой компании Андрей Муров в кулуарах ПМЭФ говорил, что считает цену завышенной.

"Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) обеспечивает транзит электроэнергии между центральной частью страны и Уралом. Компания управляет магистральными и распределительными электросетевыми активами в Башкирии, а также осуществляет проектирование, строительство и комплексную реконструкцию энергообъектов с использованием технологий "умных" сетей (Smart Grid).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.